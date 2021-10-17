Государственный бюджет России может быть пополнен на 50 млрд долларов уже через два года, заявил Абзалов. Причина заключается в привязке большинства контрактов «Газпрома» с европейскими потребителями к спотовой бирже. Ранее на заключении такого вида контрактов настаивал Евросоюз.
Абзалов убежден, что высокие цены на газ сохранятся как минимум до апреля.
«Дефицит будет только нарастать. "Газпром" не станет увеличивать поставки через Украину из-за высоких тарифов. Конечно, проблему с рекордными ценами мог бы решить запуск "Северного потока – 2", однако тут все вопросы к европейцам», — заявил эксперт.
По мнению политолога, Европа «выстрелила себе в ногу», когда добилась привязки контрактов с «Газпромом» к спотовому рынку.
Ранее немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, в которой объясняется невиновность России в европейском энергетическом кризисе. Сообщается, что «Газпром» полностью исполняет обязанности по контрактам.