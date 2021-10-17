Политолог Дмитрий Абзалов рассказал о выгоде России от рекордного роста цен на европейском энергорынке в эфире Первого канала 16 октября

Государственный бюджет России может быть пополнен на 50 млрд долларов уже через два года, заявил Абзалов. Причина заключается в привязке большинства контрактов «Газпрома» с европейскими потребителями к спотовой бирже. Ранее на заключении такого вида контрактов настаивал Евросоюз.

Абзалов убежден, что высокие цены на газ сохранятся как минимум до апреля. Ниже нуля: председатель Еврокомиссии заявила, что «Газпром» стал поставлять Украине меньше газа © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Дефицит будет только нарастать. "Газпром" не станет увеличивать поставки через Украину из-за высоких тарифов. Конечно, проблему с рекордными ценами мог бы решить запуск "Северного потока – 2", однако тут все вопросы к европейцам», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Европа «выстрелила себе в ногу», когда добилась привязки контрактов с «Газпромом» к спотовому рынку.

Ранее немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, в которой объясняется невиновность России в европейском энергетическом кризисе. Сообщается, что «Газпром» полностью исполняет обязанности по контрактам.