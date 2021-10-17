Блокировки российских медиа иностранными IT-гигантами ставят вопрос о создании своего Рунета. О том, как Рунет уже выдержал глобальный сбой соцсетей рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы Александр Хинштейн

Безопасность и защищенность российских граждан в Сети в период «великого сбоя» была обеспечена российскими интернет-ресурсами, сказал депутат. Российские ресурсы будут продолжать работу и в случае отсутствия доступа к Google, и Facebook или Instagram, подчеркнул эксперт. Как нам обустроить Рунет? Сможет ли Россия отказаться от иностранных сервисов © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«И все эти события, они, помимо прочего, нам еще дают очень хороший пример того, насколько оправдана была государственная политика по созданию безопасного рунета. Когда эта работа начиналась, в определенное время тому назад, очень многие оппоненты, скептики говорили, что это делается исключительно для того, чтобы отрезать Россию от внешнего мира…. Конечно же, это не так», — сказал Хинштейн.

Эксперт объяснил, что настоящей целью создания безопасного рунета являлось обеспечение бесперебойной, автономной при необходимости работы интернета в стране. Эта цель достигнута, как показали недавние события, заключил Хинштейн.

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