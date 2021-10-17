Безопасность и защищенность российских граждан в Сети в период «великого сбоя» была обеспечена российскими интернет-ресурсами, сказал депутат. Российские ресурсы будут продолжать работу и в случае отсутствия доступа к Google, и Facebook или Instagram, подчеркнул эксперт.
«И все эти события, они, помимо прочего, нам еще дают очень хороший пример того, насколько оправдана была государственная политика по созданию безопасного рунета. Когда эта работа начиналась, в определенное время тому назад, очень многие оппоненты, скептики говорили, что это делается исключительно для того, чтобы отрезать Россию от внешнего мира…. Конечно же, это не так», — сказал Хинштейн.
Эксперт объяснил, что настоящей целью создания безопасного рунета являлось обеспечение бесперебойной, автономной при необходимости работы интернета в стране. Эта цель достигнута, как показали недавние события, заключил Хинштейн.
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