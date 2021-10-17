Искусственное накачивание украинцев ненавистью к России приведет страну к катастрофе, заявил Быстряков. Запрет на гастроли российских артистов — еще один способ осуществить окончательный раскол Украины в будущем, считает эксперт.
Однако русофобия на Украине, по мнению Быстрякова, продлится ровно до той поры, пока украинцы не замерзнут в собственных домах.
«Пока русофобские идеи к сожалению остаются в тренде, но спустя какое-то время, особенно после этой зимы, вряд ли будет модно что-то подобное. Возможно, сейчас это прозвучит как каламбур, но так и есть: дело идет к похолоданию, а становится все жарче», — сказал Быстряков.
Самый главный вызов перед правительством Украины — невозможность ответить на угрозу замерзания граждан и остановки оставшихся энергетических мощностей, заключил эксперт.
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