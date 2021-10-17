Русофобские инициативы наподобие предложения Игоря Кондратюка о запрете выступлений российских артистов на Украине продлятся до тех пор, пока украинцы не замерзнут, рассказал в интервью Украина.ру композитор и общественный деятель Владимир Быстряков

Искусственное накачивание украинцев ненавистью к России приведет страну к катастрофе, заявил Быстряков. Запрет на гастроли российских артистов — еще один способ осуществить окончательный раскол Украины в будущем, считает эксперт.

Однако русофобия на Украине, по мнению Быстрякова, продлится ровно до той поры, пока украинцы не замерзнут в собственных домах. Платежки за отопление вырастут на 40%: тепловики Украины обвинили «Нафтогаз» © Украина.ру/Стрингер

«Пока русофобские идеи к сожалению остаются в тренде, но спустя какое-то время, особенно после этой зимы, вряд ли будет модно что-то подобное. Возможно, сейчас это прозвучит как каламбур, но так и есть: дело идет к похолоданию, а становится все жарче», — сказал Быстряков.

Самый главный вызов перед правительством Украины — невозможность ответить на угрозу замерзания граждан и остановки оставшихся энергетических мощностей, заключил эксперт.

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