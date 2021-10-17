Лондон признает сверхзначимость Украины для коллективного Запада, в котором Британия пытается стать «хранителем печати», идеологическим лидером, заявил эксперт.
«Британцы, наверное, свои отношения с украинцами развивают. Но все-таки представить, что они смогут быть прямо новой империей именно здесь, в нашем подбрюшье — это трудно представить», — сказал Межуев.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Великобританию в конце октября. Военный атташе посольства Великобритании на Украине Тим Вудс сообщил, что в Великобритании проектируют новые ракетные катера для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума.
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