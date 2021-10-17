Европейские власти, загнавшие себя в ловушку высоких цен на газ, не хотят возвращаться к долгосрочным контрактам с «Газпромом». Однако азиатский рынок для России всегда открыт, рассказал в интервью Украина.ру руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник

Азиатский газовый рынок переполнен американским сжиженным газом, которого не хватает в Европе, однако американские производители не спешат выручать своих «евроатлантических партнеров», говорит эксперт.

В случае, если «Газпром» столкнется с политическими барьерами в Европе и снижением закупок, у российской корпорации есть колоссальные возможности для диверсификации на азиатском рынке, подчеркнул Пасечник. Путин озвучил причину роста цен на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Между тем американский газ идет в Азию, и об этом вчера говорилось на российской энергетической неделе. Представители крупных нефтегазовых концернов, например, глава Total, объяснил, что весь американский газ контрактуют китайцы. Европа на «сухом пайке». То есть проблема не в недостаточности в Европе газа «Газпрома», который поступает в полном соответствии с контрактом», — заявил эксперт.

Ранее в Евросоюзе была озвучена инициатива по созданию единого покупателя газа, действующего от лица всего блока. По мнению эксперта, данный проект не проработан и появился по политическим причинам на фоне газового кризиса.

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