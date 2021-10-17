Свержению власти президента Украины Владимира Зеленского могут поспособствовать глубинные свойства украинского народа, считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Любой человек на Украине, «заподозренный» в хорошем отношении к России, должен быть готов к давлению и угрозам. Граждане Украины запуганы и опасаются высказываться против власти Зеленского ради будущего их детей, заявил эксперт. «Зеленский в капкане»: Третьяков объяснил, почему Минские соглашения нежизнеспособны © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я бы не назвал это протестным потенциалом, это глубинное, свойство в том числе и украинской нации… Если они убедятся в том, что власть на стороне не тех, кто сейчас в Киеве сидит, как только они поймут, что сила на стороне других, они волшебным образом изменятся…Если внезапно окажется что у тех прохиндеев, которые захватили Украину, нет сил удерживать власть, и они не «Акеллы», которые не только промахнулись, но и вообще не выходили на охоту, все поменяется», — сказал Мамонтов.

В заключение эксперт процитировал одного из своих коллег-журналистов, который заявил, что пропагандистское давление Киева можно было бы преодолеть за два года работы с украинским обществом.

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