В свете ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузии перед властями страны встала дилемма. Освободить опального политика - значит расписаться в собственной несостоятельности, считает глава партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Власти Грузии обещали поймать и арестовать Саакашвили, но в результате он приехал в страну самостоятельно. Определенный вызов для властей представляет голодовка экс-президента, но и освободить его не представляется возможным, подчеркнул Кукава.

«Если Саакашвили вышлют на Украину, это будет проблемой для властного электората, потому что они 9 лет утверждали, что его арестуют. А сейчас он сам приехал в Грузию и сел в тюрьму. Но если они не освободят Саакашвили и, тем более, он не прекратит голодовку, если произойдет ухудшение его здоровья, проблемы начнутся со стороны Запада», — сказал эксперт. «Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сторонники Саакашвили ожидают некоего «часа икс», когда он потеряет сознание и крупные американские и европейские политики будут требовать от грузинских властей, чтобы его выпустили, заключил Кукава.

Полностью интервью можно прочитать здесь.