У партии Саакашвили в Грузии есть значительное количество сторонников, и время работает против грузинских властей, рассказал в интервью Украина.ру глава партии «Свободная Грузия» Каха Кукава

Власти Грузии прибегают к тактике запугивания электората, напоминая людям о режиме Саакашвили, заявил эксперт. Однако выросло поколение, не помнящее времена правления экс-президента, подчеркнул Кукава.

«Власти надеются, что во время второго тура муниципальных выборов это сработает снова, что люди, особенно в столице, которые боятся реванша Саакашвили, проголосуют за «Грузинскую мечту», за Иванишвили. Однако очевидно, что эта генеральная линия исчерпывает саму себя в Грузии. Постепенно растет количество людей, которые, выбирая из двух зол, выбирают Саакашвили. Особенно это касается молодых людей, которые не помнят режим Саакашвили. Они видят, что в Грузии сейчас нищета и винят в этом власти», — сказал собеседник издания. Сихарулидзе: Грузия использовала западные системы прослушки против Запада © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Как содержание Саакашвили под стражей, так и его возможное освобождение или экстрадиция на Украину представляют большие сложности и проблемы для властей Грузии, заключил Кукава.

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