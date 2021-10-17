Наиболее вероятный состав правящей коалиции в Германии - социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы. У этих партий немало противоречий, которые нужно преодолеть, рассказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Основным камнем преткновения для формирования будущего немецкого правительства является вопрос налогообложения, считает Рар.

«Это очень сложные переговоры, например, по вопросам налогов. Свободные демократы сказали, что ни за что не согласятся с повышением налогов, даже для богатых немцев. А "Зеленые" и социал-демократы сказали, что мы никогда не согласимся не повышать налоги, потому что мы должны обеспечить малоимущих», — сказал эксперт. Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

Германия — не банановая республика, и всем политическим игрокам придется договариваться и идти на компромиссы ради формирования правительства. В этом и состоит сложный урок демократии, заключил Рар.

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