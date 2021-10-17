Основным камнем преткновения для формирования будущего немецкого правительства является вопрос налогообложения, считает Рар.
«Это очень сложные переговоры, например, по вопросам налогов. Свободные демократы сказали, что ни за что не согласятся с повышением налогов, даже для богатых немцев. А "Зеленые" и социал-демократы сказали, что мы никогда не согласимся не повышать налоги, потому что мы должны обеспечить малоимущих», — сказал эксперт.
Германия — не банановая республика, и всем политическим игрокам придется договариваться и идти на компромиссы ради формирования правительства. В этом и состоит сложный урок демократии, заключил Рар.
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