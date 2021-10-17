«Зеленые» в Германии преследовали цели пацифизма и были настроены радикально антиамерикански, но это время давно прошло, сказал эксперт. Сейчас «Зеленые» — самая проамериканская партия Германии.
Кандидат на пост главы германского МИД Бербок неоднократно заявляла, что ведомство под ее началом будет заниматься «защитой прав человека в России», заявил собеседник издания.
«Будет трудно, да. Я могу повторить, госпожа Бербок уже говорит, что если она станет министром, то будет с Россией разговаривать очень жестко. Для них на повестку дня встанет защита прав человека в России и попытка вернуть Россию в сторону западной демократии. Но мы все понимаем, что это нереальная затея. Россия сама знает куда ей идти, эти разговоры будут беспочвенными. Госпожа Бербок просто наткнется на Лаврова, и возникнут очень трудные взаимоотношения», — рассказал Рар.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на антироссийскую главу МИД Германии, основные решения во внешней политике страны останутся за будущим канцлером Олафом Шольцем, который оставляет впечатление прагматичного человека, готового к сотрудничеству.
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