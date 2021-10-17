Немецкие «Зеленые» считаются партией с антироссийской повесткой. Кандидат на пост министра иностранных дел Германии от «Зеленых» Анналена Бербок просто «наткнется» на главу МИД России Сергея Лаврова, рассказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

«Зеленые» в Германии преследовали цели пацифизма и были настроены радикально антиамерикански, но это время давно прошло, сказал эксперт. Сейчас «Зеленые» — самая проамериканская партия Германии.

Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Германия поддерживает Россию © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«Будет трудно, да. Я могу повторить, госпожа Бербок уже говорит, что если она станет министром, то будет с Россией разговаривать очень жестко. Для них на повестку дня встанет защита прав человека в России и попытка вернуть Россию в сторону западной демократии. Но мы все понимаем, что это нереальная затея. Россия сама знает куда ей идти, эти разговоры будут беспочвенными. Госпожа Бербок просто наткнется на Лаврова, и возникнут очень трудные взаимоотношения», — рассказал Рар.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на антироссийскую главу МИД Германии, основные решения во внешней политике страны останутся за будущим канцлером Олафом Шольцем, который оставляет впечатление прагматичного человека, готового к сотрудничеству.

Полностью интервью можно прочитать здесь.