Украинский астролог Влад Росс сделал громкое заявление о судьбе нынешнего мэра Киева, сказав, что «скоро полетит голова Виталия Кличко». Об этом он сказал на днях «Политеке»

«Я вижу, что скоро полетит голова Кличко. Все идет к тому, что сейчас будет проголосован закон в Раде о том, что будет разделение обязанностей избранного мэра Киева и того, который будет представлен президентом нашей страны», — сказал астролог.

На Украине призвали устроить цыганам Бабий Яр © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Дмитрия Разумкова, увольнение для Кличко не станет точкой будущего роста. Специалист по звездам посоветовал градоначальнику поумерить президентские амбиции, так как им не суждено воплотиться в реальность.

«Кличко, к сожалению, в карту Украины не вписывается. У него очень сильно гороскоп связан… зодиакальный знак Рака связан с тем городом, где он живет. Рак — это всегда приверженец того, города, откуда он вышел — Киева. Поэтому это политик не всеукраинского масштаба», — заявил Росс.