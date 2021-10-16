Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал необходимость возведения забора на границе с Белоруссией, передает 16 октября Polskie Radio

Обострение у границы. Польша ввела режим ЧП, Белоруссия двинула внутренние войска на запад © AP, Czarek Sokolowski Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали», — заключил премьер-министр.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в конце мая, после угроз президента Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии.

После этого польские власти решили установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подобные меры необходимы для ограничения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европейского союза с белорусской территории. Соответствующий законопроект приняли 13 октября.