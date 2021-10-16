Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) не были свидетелями захвата украинскими военными офицера Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявили 16 октября на сайте организации

В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Однако, заверили в организации, СММ готова содействовать освобождению захваченного Киевом Андрея Косяка.

«СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием», — пообещали в ОБСЕ, отметив, что члены миссии внимательно следят за развитием ситуации.

В минувшую среду в ЛНР заявили, что украинские военные во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали офицера, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а также осудила СММ ОБСЕ за бездействие в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом.