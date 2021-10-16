Активисты, собравшиеся накануне у гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, заблокировали подъезды к зданию, передает 16 октября РИА Новости

А где война? Участники нормандского формата «потеряли» Донбасс на переговорах © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По заявлению участников акции, требования остаются прежними: отпустить представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка.

Все автомобили мониториноговой миссии находятся на гостиничной стоянке. Стычек с правоохранителями на месте проведения протеста нет. Участники акции установили звуковую аппаратуру.

Накануне в центре Донецка началась акция протеста у гостиницы, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ. Собравшиеся недовольны реакцией миссии в ситуации с пленением украинскими силовиками представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Позже напротив входа в гостиницу, на парковой территории появилось более десяти палаток.