В настоящее время группы активистов стали на выездах из гостиничного комплекса и у центрального входа.
По заявлению участников акции, требования остаются прежними: отпустить представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка.
Все автомобили мониториноговой миссии находятся на гостиничной стоянке. Стычек с правоохранителями на месте проведения протеста нет. Участники акции установили звуковую аппаратуру.
Накануне в центре Донецка началась акция протеста у гостиницы, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ. Собравшиеся недовольны реакцией миссии в ситуации с пленением украинскими силовиками представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Позже напротив входа в гостиницу, на парковой территории появилось более десяти палаток.