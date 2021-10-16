Президент Украины Владимир Зеленский не смог оправдать ожиданий западных партнеров, в частности США, в решении внутренних проблем, что привело к охлаждению в отношениях стран. Такое мнение на днях выразил эксперт Кеннет Рапоза на страницах Forbes

Бортник: Украина превратилась в токсичный актив для США © Полина Орловская

Не менее важным фактором, пагубно сказавшимся на мировом имидже Зеленского и его приближенных, стало «досье Пандоры», в котором украинского лидера уличили в причастности к офшорным операциям.

Рапоза добавил, что намерение Запада «кинуть» Украину может быть связано с нежеланием лидеров разбираться в хаотичном противостоянии украинских политиков и бизнесменов.

«Злейший враг для Украины — это украинские власти», — констатировал Рапоза.

Также политолог напомнил, что при президентстве Барака Обамы США заверяли Киев в готовности помочь с решением любых вопросов за счет предоставления финансовой помощи. Теперь же, с отказом Госдепа наложить санкции на российский газопровод «Северный поток-2», стало ясно, что нынешний американский лидер Джо Байден не готов рискнуть национальным интересами ради Украины.

В начале октября из материалов «досье Пандоры» стало известно, что структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили около 40 миллионов долларов на счета офшорных компаний Владимира Зеленского в 2012 году. Также выяснилось, что через фирмы, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95», «Приватбанк» отмывал «грязные» деньги.