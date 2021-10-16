Президент Сербии Александр Вучич 15 октября в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил о намерении попросить российского лидера Владимира Путина сохранить сниженную цену на газ в 2022 году

Путин озвучил причину роста цен на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вучич пояснил, что сейчас Сербия закупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» в 270 долларов за кубометр. Соответствующий договор истекает в конце года. При этом, как заметил президент, сейчас страна уже тратит больше этого объема, а зимой будет тратить по 11,5 миллиона кубометров, резко сокращая запасы.

Вместе с тем Вучича не устраивает предложенная Москвой формула расчета стоимости газа. Согласно ей, цена газа на 70% состояла бы из цены на бирже и на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле. В этом случае стоимость составит 790 долларов за кубометр газа. Однако президент Сербии назвал такую цену неприемлемой. По словам сербского лидера, Белград настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости. В этом случае цена составила бы 510 долларов за кубометр газа.

«Но мы и это не можем оплачивать», — заключил Вучич.

Цены на газ в Европе в последние месяцы держатся на рекордных уровнях, в несколько раз превышающих прошлые максимальные значения. Так, на торгах 6 октября они приблизились к отметке в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому подорожание газа в Европе повлияет и на другие энергетические рынки. Эксперты предполагают, что высокие цены на газ приведут к дополнительному спросу на нефть в 500 тысяч баррелей в сутки: промышленность переходит на нефть, так как она обходится дешевле газа. О вероятном росте потребления нефти в конце 2021 года заявила и ОПЕК.