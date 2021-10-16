Позиция Украины в газовых отношениях с Россией вызывает удивление. Об этом 16 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак эфире телеканала «Россия 1»

Новак: о продлении транзита газа через Украину говорить пока рано © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он удивился, почему Украина не покупает газ напрямую у России.

«Тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление», — отметил Новак.

Украина отказалась покупать газ у РФ. Она получает его по реверсу — это тот же самый газ, который «Газпром» продает в Европу, но Киев покупает его не напрямую, а через посредников.