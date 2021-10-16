«Не только "спасибо" не сказали, но и ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, Соединенные Штаты Америки должны. Иждивенческий чисто подход — вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», — сказал вице-премьер.
Он удивился, почему Украина не покупает газ напрямую у России.
«Тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление», — отметил Новак.
Украина отказалась покупать газ у РФ. Она получает его по реверсу — это тот же самый газ, который «Газпром» продает в Европу, но Киев покупает его не напрямую, а через посредников.