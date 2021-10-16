Украинский бренд-шеф Денис Рева рассказал, как приготовить идеальную котлету по-киевски, передает 16 октября РИА Новости

Котлета по-киевски: кулинарный символ Киева

В Киеве в ресторане отеля «Континенталъ» котлету готовили ещё в начале ХХ века.

Классический рецепт блюда состоит из куриного филе, внутрь заворачивается сливочное масло, рубленая свежая зелень, все это сворачивается в форме капли и панируется в белых сухарях.

«Классическая котлета по-киевски — это когда из тушки курицы вырезается куриное филе и вырезается часть куриного крыла — косточка, которая зачищается, и получается куриное филе с косточкой. Многие сейчас вставляют эту косточку отдельно. Но по классике должен быть сустав с этой косточкой», — рассказал Рева.

По его словам, сейчас многие меняют рецепт, чтобы упростить и оптимизировать процессы приготовления котлеты по-киевски, делая ее из фарша вместо цельного куриного филе, и вставляют косточки из бедра либо крыла.

«Некоторые, чтобы разнообразить вкус, добавляют плавленный сыр, но без зелени. Многие супермаркеты делают из фарша и совсем без косточки, премиальные магазины делают из филе — но также без кости. Неизменным остается начинка со сливочным маслом, которая придает сочность мясу, а зелень — вкус. Но 70% даже премиальных заведений не добавляют зелень, чтобы удешевить продукт», — рассказал шеф-повар.

Если хочется приготовить идеальную котлету по-киевски, стоит все же строго придерживаться классического рецепта.

«Классика должна оставаться классикой. Главное — использовать качественные свежие продукты. И вкусно и красиво подавать на подсушенном белом хлебе. А идеальный классический гарнир к данному блюду — картофельное пюре», — отметил Рева.