«Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную Думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», — заявил Данилов.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.