Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Так он прокомментировал проведение на полуострове Всероссийской переписи населения, передает РИА Новости

Советник Зеленского объяснил, как «вернуть Крым Украине за пять минут» © Алексей Арестович/Фейсбук

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.

Накануне министерство иностранных дел Украины осудило начало российской переписи населения на территории Крыма, назвав ее «недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий)».