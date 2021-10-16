Вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в случае возникновения форс-мажоров. Об этом 15 октября заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости

Марунич объяснил, кого сажать за энергокризис на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон.

На днях депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предрек Украине неизбежную энергетическую капитуляцию перед Россией. По его словам, если Киев откажется от конструктивного подхода в переговорах с Москвой, он может обречь себя на холодную зиму. Парламентарий отметил тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой жители могут столкнуться с проблемами с отоплением. Волошин подчеркнул, что в такой ситуации переговоры по Донбассу отойдут на второй план. Он объяснил, что если Киев будет артачиться по данному вопросу, то льготные поставки газа и угля станут невозможны.