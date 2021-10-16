«То, что касается непосредственно наличия газа, то мы находимся в ситуации, которая у нас была и в 2014 и в 2015, 2016, 2017 годах. Больше газа было только в 2020 году в хранилищах на начало отопительного сезона. У нас сегодня 18,7 миллиарда кубов газа, поэтому я бы сейчас никаких действий не предпринимал», — сказал он.
Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон.
На днях депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предрек Украине неизбежную энергетическую капитуляцию перед Россией. По его словам, если Киев откажется от конструктивного подхода в переговорах с Москвой, он может обречь себя на холодную зиму. Парламентарий отметил тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой жители могут столкнуться с проблемами с отоплением. Волошин подчеркнул, что в такой ситуации переговоры по Донбассу отойдут на второй план. Он объяснил, что если Киев будет артачиться по данному вопросу, то льготные поставки газа и угля станут невозможны.