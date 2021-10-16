Нельзя использовать мирное население, а тем более детей, ради достижения политических целей на фоне войн. Об этом 15 октября заявили в офисе Генсека ООН Антониу Гутерриша в ответ на вопрос журналистов о внесении в базу данных украинского сайта «Миротворец» 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, передает РИА Новости

В базу «Миротворца» попала 12-летняя девочка из ЛНР © Миротворець

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины», в том числе сепаратистов, пророссийских активистов и «агентов Кремля».

Девочка из Луганской Народной Республики (ЛНР) попала в «черные списки» украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».