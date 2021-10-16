«В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами», — отреагировали в офисе Генсека.
Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины», в том числе сепаратистов, пророссийских активистов и «агентов Кремля».
Девочка из Луганской Народной Республики (ЛНР) попала в «черные списки» украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».