Президент Украины Владимир Зеленский дал «пощечину» американскому коллеге Джо Байдену, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны. Об этом на днях заявил украинский журналист и редактор Юрий Бутусов на своей странице в Facebook

В Кремле рассказали, встретятся ли Путин и Зеленский в этом году © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

«Зеленский дал пощечину Байдену. <…> В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», — написал журналист.

Также он высказал мнение о том, что Зеленский якобы посылает сигналы президенту России Владимиру Путину, показывая, что не намерен сотрудничать с Западом.

«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Беларуси, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина — все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», — заключил украинский журналист.