«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов, в этом году — 40. То есть это больше чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — сказал он.
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину: Москва готова сохранять транзит, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставке газа в Европу.