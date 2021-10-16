Суточные объемы прокачки газа через Украину с начала года упали в два раза: со 180 миллионов кубометров в сутки до менее 100 миллионов. Об этом 15 октября заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24»

Нафтогаз в прицеле. Что происходит в крупнейшей госмонополии Украины? На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину: Москва готова сохранять транзит, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставке газа в Европу.