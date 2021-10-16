Свыше 400 человек объявлены в розыск по статье о госизмене на Украине с 2014 года. Об этом 16 октября рассказали в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны

Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене © Стрингер

Статья предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По этой статье на Украине было возбуждено уголовное дело в том числе против бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая недавно была назначена послом РФ в Кабо-Верде. В Киеве заявили, что назначение позволит им экстрадировать ее. При этом в России уверены, что планы Киева не осуществятся. По мнению председателя комитета Госдумы по иностранным делам Леонида Слуцкого, украинская Генпрокуратура не компетентна в этом вопросе.