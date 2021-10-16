«Совет нацбезопасности и обороны заслушал информацию правоохранительных органов по расследованию уголовных производств по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»). С 2014 года по этой статье было заведено 1600 дел, в рамках которых 400 человек были объявлены в розыск. Кроме того, большому количеству лиц были выдвинуты обвинения, и сейчас эти дела рассматриваются в судах», — говорится в материале.
Статья предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
По этой статье на Украине было возбуждено уголовное дело в том числе против бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая недавно была назначена послом РФ в Кабо-Верде. В Киеве заявили, что назначение позволит им экстрадировать ее. При этом в России уверены, что планы Киева не осуществятся. По мнению председателя комитета Госдумы по иностранным делам Леонида Слуцкого, украинская Генпрокуратура не компетентна в этом вопросе.