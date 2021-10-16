Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд «прорвала» российскую границу, чтобы донести до Кремля весть о том, что американская сторона также ждет смены власти на Украине, чтобы можно было о чем-то договориться. Такое мнение 15 октября выразил украинский журналист и блогер Анатолий Шарий в интервью Sputnik

«На что готов [президент Владимир Зеленский] и будет ли он реинтегрировать Донбасс, все зависит от воли одного человека — [Джозефа] Байдена. Потому что это не из Москвы полетели в США, это Нуланд полетела в Москву… Однозначно обсуждался "кейс замены Зеленского". Поскольку не только Россия регулярно отправляет "месседжи" и последний был вполне однозначный со стороны [Дмитрия] Медведева… что это неадекватная власть и с неадекватами договариваться бессмысленно. Есть смысл подождать более адекватных», — заявил Шарий.

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В понедельник, 11 октября Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. Накануне ее визита бывший президент России Дмитрий Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».