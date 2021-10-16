«Всегда хочется надеяться на то, что эти разговоры хотя бы попытаются вывести из тупика минский процесс. Но я пока каких-то ясных сигналов того, что это возможно, не вижу. Хотя активность действительно возросла. Я думаю, что отчасти, в связи с визитом [заместителя госсекретаря США] Виктории Нуланд в Москву, а также с текстом Дмитрия Анатольевича Медведева, где он в очень жесткой манере охарактеризовал украинскую власть и дал понять, что он не видит смысла вести переговоры сейчас, — заявил Погребинский.
Похожее мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев. Он заявил, что конфликт в Донбассе останется замороженным, несмотря на оживление формата «нормандской четверки» и визита Нуланд в Москву.