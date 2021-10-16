Несмотря на некое оживление со стороны США, Украины, Германии и Франции относительно разрешения конфликта в Донбассе, пока это все просто разговоры. Такое мнение 14 октября выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

Украина.ру на Youtube Бондаренко: Для политических заробитчан свобода слова на Украине – орудие для заработка