Украинский астролог Влад Росс дал прогноз на политическое будущее экс-спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Что именно ждет бывшего главу парламента, специалист по звездам рассказал на днях «Политеке»

«Его (Разумкова — ред.) годовой соляр, а родился он 8 октября, так вот его годовой соляр в день его рождения получается не очень благоприятным, действительно у него ниспровержение с должности, и фактически [Владимир] Зеленский хотел снять прямо в день его рождения, чтобы совсем его зарубить», — прокомментировал Росс увольнение спикера.

«Стареющая политическая гейша»: Ляшко и Верещук обменялись «любезностями» © Facebook, Олег Ляшко Виктором Ющенко, которого увольнял Леонид Кучма, будучи тогда в должности президента. Несмотря на все злоключения, напомнил Росс, Ющенко в итоге сам занял главное кресло страны.

«А у Разумкова есть такая четкая, точная конфигурация в гороскопе. Если я вижу Луну в соединении с Сатурном, я всегда говорю, что этот политик всерьез и надолго. Луна в соединении с Сатурном, а еще и в Скорпионе говорит о том, что как бы меня не топили, как бы мне не сворачивали голову, я все равно буду возрождаться из пепла», — рассказал астролог.

Он пояснил, что у Разумкова кроме всего прочего еще и Солнце в Весах, а значит он хорошо умеет договариваться и может вступать в самые неожиданные коалиции. Росс предположил, что в скором времени Разумков создаст оппозиционный союз с экс-главой МВД Арсеном Аваковым и «скоро полетит голова и [мэра Киева Виталия] Кличко». По мнению астролога, эта коалиция только добавит Разумкову очков.

«Я вижу, что это потенциальный кандидат в президентство, и это самый главный спаринг-партнер для Зеленского, именно его нужно бояться Зеленскому на предстоящих выборах. Возможно, они будут досрочными в 2023 году», — заявил Росс.