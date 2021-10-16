Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что между Россией и Украиной возможен горячий вооруженный конфликт, однако этому должны предшествовать определенные действия Запада. Какие именно, он рассказал журналистам Украина.ру

«Инструмент, торпеда»: Безпалько оценил вероятность войны между РФ и Украиной © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«[Война] возможна, если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия, и Россию решат протестировать на ее военную и прочую состоятельность, на то, сможет ли российская элита принимать достаточно радикальные решения по защите национальных и государственных интересов», — сказал Безпалько.

В качестве примера такой же проверки эксперт привел события в Грузии 2008 года, которые «явно носили тестовый характер» по выяснению «проглотит» ли Россия поглощение Южной Осетии и геноцид осетин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.