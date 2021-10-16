По словам Безпалько, между Россией и Украиной возможна война, правда только в том случае, если между РФ и ее геополитическими противниками, возникнут непреодолимые противоречия. Заключаться они, уверен эксперт, могут в прощупывании условных «красных линий».
«[Война] возможна, если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия, и Россию решат протестировать на ее военную и прочую состоятельность, на то, сможет ли российская элита принимать достаточно радикальные решения по защите национальных и государственных интересов», — сказал Безпалько.
В качестве примера такой же проверки эксперт привел события в Грузии 2008 года, которые «явно носили тестовый характер» по выяснению «проглотит» ли Россия поглощение Южной Осетии и геноцид осетин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.