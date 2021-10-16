По его словам, с помощью прекрасного владения английским украинцам будет проще, наконец, уехать «из этого ада и гибридного абсурда», чтобы «не видеть эти рожи» в стране.
«У нас нет такого массового знания английского языка. Поэтому когда Данилов говорит о том, что надо всем второй английский язык знать… Уедут сразу! В Британию поедут. Потому что при хорошем поголовном знании языка, здесь при такой жизни никто не останется», — заявил Карасев.
Летом прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине должен быть сохранен именно украинский язык как единственный государственный. При этом с детства граждане страны должны изучать второй язык — английский. По его мнению, зная английский язык, украинцы будут частью цивилизованного мира.
Кроме того Данилов предложил перевести украинский язык на латиницу. В публикации на своей странице в Facebook он написал одно предложение на латинице и совершил три ошибки.