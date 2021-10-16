Массовое знание английского языка на Украине, как того требует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ускорит эмиграцию украинцев. Об этом на днях в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев

По его словам, с помощью прекрасного владения английским украинцам будет проще, наконец, уехать «из этого ада и гибридного абсурда», чтобы «не видеть эти рожи» в стране. Затулин рассказал, правда ли латинизация украинского языка оттолкнет людей от Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас нет такого массового знания английского языка. Поэтому когда Данилов говорит о том, что надо всем второй английский язык знать… Уедут сразу! В Британию поедут. Потому что при хорошем поголовном знании языка, здесь при такой жизни никто не останется», — заявил Карасев.

Летом прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине должен быть сохранен именно украинский язык как единственный государственный. При этом с детства граждане страны должны изучать второй язык — английский. По его мнению, зная английский язык, украинцы будут частью цивилизованного мира.

Кроме того Данилов предложил перевести украинский язык на латиницу. В публикации на своей странице в Facebook он написал одно предложение на латинице и совершил три ошибки.