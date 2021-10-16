Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил шансы на то, что Россия «обменяет» нейтралитет в конфликте США с Китаем на Украину. Об этом он рассказал изданию Украина.ру

«Инструмент, торпеда»: Безпалько оценил вероятность войны между РФ и Украиной © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Я думаю, что Россия на подобные предложения не пойдет, потому что если Россия будет оставаться в стороне, когда США будут уничтожать Китай, то совершенно очевидно, что следующим, кого уничтожат, будет Россия. Мы не можем отдать Китай на съедение, а потом осознавать, что следующими съедят нас», — сказал Безпалько.

По мнению эксперта, Россия может сохранять и наращивать суверенитет и субъектность только вместе с Китаем, несмотря на все сложности в отношениях, а вот без Поднебесной это невозможно, как и мировая устойчивость.

«Пока существуют Китай и США, Россия, мир более-менее устойчив. Как только один из крупных центров рухнет, мир придет в состояние хаоса и дестабилизации, что для нас в нынешней ситуации невыгодно. Не только потому, что сами по себе хаос и дестабилизация — это плохо, а еще и потому что мы все очень плохо представляем себе, что будет следовать за этим», — сказал эксперт.

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