Украинской власти не стоит преувеличивать саммит Украина-ЕС, поскольку решения все равно принимает Германия, которую Украина пытается списать. Об этом на днях в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев

Гордон призвал власти Украины отказаться от курса в ЕС © Facebook/Дмитрий Гордон

Также он посоветовал Киеву «не ссориться с немцами» и «не списывать с политических счетов Ангелу Меркель». По словам Карасева, Украине нужно помнить, что Германия — это ключевая европейская страна.

Во вторник, 12 октября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС. В том числе Украина и Европейский союз подписали ряд соглашений, одним из которых является договоренность о едином авиационном пространстве.