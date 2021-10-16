«Многие говорят о том, что результат саммита Украина-ЕС очень хороший… Но я бы сказал, что сейчас эта встреча двух субъектов не в самой лучшей внешнеполитической форме. В Европейском союзе кризис… Поэтому эти все урсулы фон дер ляен и шарль мишели, они не люди топового уровня, потому что все решают немцы… Поэтому с точки зрения имплементации решений, это (саммит — ред.) не очень серьезная вещь, а больше медийная история. Это к тому, чтобы такого рода саммиты Украина — ЕС, их роль не преувеличивать, особенно в условиях кризиса», — заявил эксперт.
Также он посоветовал Киеву «не ссориться с немцами» и «не списывать с политических счетов Ангелу Меркель». По словам Карасева, Украине нужно помнить, что Германия — это ключевая европейская страна.
Во вторник, 12 октября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС. В том числе Украина и Европейский союз подписали ряд соглашений, одним из которых является договоренность о едином авиационном пространстве.