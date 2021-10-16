«Нормандскую встречу» могут использовать для подписания нового транзитного договора по газу, а не принятия очередных неработающих решений по конфликту в Донбассе. Об этом на днях в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев

Эксперт отметил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского как раз может состояться в рамках встречи «нормандской четверки», которая пока планируется только на уровне представителей внешнеполитических ведомств.

«Хотя давать какие-то гарантии [о том, что встреча состоится], нельзя… То есть встреча президентов в "нормандском формате", и там подписали транзитный договор после 2024 года. Потому что так же было и в Париже 9 декабря 2019 года, когда на полях "нормандского саммита" была получасовая встреча Путина и Зеленского и подписали транзитный договор до 2024 года, который действует», — заявил он.

Одиннадцатого октября пресс-служба президента Франции сообщила, что все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели.