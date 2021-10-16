«[Война] возможна, если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия. Гипотетически война возможна, но здесь Украина будет выступать не столько субъектом, сколько объектом этой войны, инструментом, торпедой», — сказал Безпалько.
По его мнению, противостояние в классическом понимании слова «война» маловероятно в силу возможного риска применения ядерного оружия, однако столкновение все же может случиться.
«Скорее всего, это будет прокси-война с помощью других государств, сил. Просто вместо ИГИЛ* теперь против России будет воевать Украина — в Донбассе или где-либо еще. Например, ее толкнут на самоубийственное решение атаковать Крым», — заявил Безпалько.
Прокси-война или опосредованная война — международный конфликт между двумя странами на территории третьего государства под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.
В качестве противоречия, которое может запустить войну между Россией и Украиной, Безпалько назвал решение Запада протестировать РФ на военную состоятельность в том числе по национальных и государственных интересов.
Эксперт сравнил это «тестирование» с событиями в Грузии 2008 года, которые, на его взгляд, явно носили тестовый характер, когда Россия «не проглотила» поглощение Южной Осетии и геноцид над осетинами, что в итоге было учтено.
Полностью интервью с Безпалько можно прочитать здесь.
* Деятельность организации запрещена в РФ