Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ответил, возможны ли военные действия между Российской Федерацией и Украиной. Об этом он рассказал журналистам Украина.ру

«[Война] возможна, если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия. Гипотетически война возможна, но здесь Украина будет выступать не столько субъектом, сколько объектом этой войны, инструментом, торпедой», — сказал Безпалько.

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«Скорее всего, это будет прокси-война с помощью других государств, сил. Просто вместо ИГИЛ* теперь против России будет воевать Украина — в Донбассе или где-либо еще. Например, ее толкнут на самоубийственное решение атаковать Крым», — заявил Безпалько.

Прокси-война или опосредованная война — международный конфликт между двумя странами на территории третьего государства под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.

В качестве противоречия, которое может запустить войну между Россией и Украиной, Безпалько назвал решение Запада протестировать РФ на военную состоятельность в том числе по национальных и государственных интересов.

Эксперт сравнил это «тестирование» с событиями в Грузии 2008 года, которые, на его взгляд, явно носили тестовый характер, когда Россия «не проглотила» поглощение Южной Осетии и геноцид над осетинами, что в итоге было учтено.

Полностью интервью с Безпалько можно прочитать здесь.

* Деятельность организации запрещена в РФ