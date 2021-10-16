Конфликт в Донбассе останется замороженным, несмотря на оживление формата «нормандской четвёрки» и визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Об этом на днях в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев

По его словам, тема Украины остается «фоновой» и от этого официальному Киеву «никуда не деться». Николай Злобин: В ближайшее десятилетие главной проблемой США будет Китай, а не Россия © РИА Новости, Нина Зотина

«Я не думаю, что будут какие-то неожиданности… Возможно какие-то "оживляжи" будут, поскольку Нуланд приехала в Москву… И начались разговоры о встрече в "нормандском формате". И [Владимир] Зеленский провел переговоры по видеосвязи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном… Но все будет в полузамороженном или полуразмороженном состоянии, как оно было», — заявил он.

Также политолог выразил мнение, что конфликт в Донбассе останется замороженным, как минимум, до 2024 года, пока на Украине не сменится президент.

Ранее Карасев заявил, что украинская сторона все еще рассматривает вариант минской площадки для решения конфликта в Донбассе, поскольку президент Украины Владимир Зеленский от нее не отказывался.