«Хоть Зеленский и сказал, что "нормандский формат" — это единственный формат, который остается, и в котором можно встречаться, и вся эта история о том, что Минские соглашения устарели и мертвы, это не так. Зеленский хоть и не прямо, но отказался от этой идеи», — заявил он.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.