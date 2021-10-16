Украинская сторона все еще рассматривает вариант минской площадки для решения конфликта в Донбассе, поскольку президент Украины Владимира Зеленский от нее не отказывался. Об этом на днях в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Большая морока»: Карасев объяснил, почему олигархи не будут раскручивать Разумкова © Дмитрий Разумков/Фейсбук Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.