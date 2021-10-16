Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине нужно отменить курс в Европейский союз, поскольку, по его мнению, он обязательно распадется. Об этом он рассказал 14 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Гордон пообещал ударить адвоката Порошенко за «передергивание» - видео © Facebook, Дмитрий Гордон

При этом он отметил, что Украине нужна своя мощная и сильная армия, и тогда с Украиной все будут хотеть разговаривать. Он также обвинил ЕС в использовании Украины в своих целях и спрогнозировал, что США будут «качать и расшатывать ЕС».

Кроме того журналист заявил, что лидеры некоторых стран Европы якобы «хотят помогать России за российские бабки», вместо того, чтобы помогать Украине.