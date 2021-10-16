«Давно пора понять, что путь в ЕС — он для нас не нужен совершенно. Европейский союз, как любая империя — обречен на распад… Евросоюз не может вести одинаковую единую политику, поэтому Украине надо перестать, на мой взгляд, стремиться в Евросоюз. Украине надо разобраться внутри Украины с собой, строить мощную экономику, сильную армию», — заявил он.
При этом он отметил, что Украине нужна своя мощная и сильная армия, и тогда с Украиной все будут хотеть разговаривать. Он также обвинил ЕС в использовании Украины в своих целях и спрогнозировал, что США будут «качать и расшатывать ЕС».
Кроме того журналист заявил, что лидеры некоторых стран Европы якобы «хотят помогать России за российские бабки», вместо того, чтобы помогать Украине.