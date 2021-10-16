Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что поздравил президента России Владимира Путина с днем его рождения, поскольку испытывает к нему уважение, как к личности. Об этом 14 октября он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

Депутат отметил, что его коллеги по фракции не возражали против таких заявлений в адрес России и Владимира Путина. Кива поблагодарил власти Грузии за арест «шарлатана» Саакашвили © Facebook/Илья Кива

«Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может вызывать уважение», — заявил депутат.

При этом Кива призвал не забывать, что Россия является экономическим партнером Украины и выразил уверенность в том, что «в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада».

На прошлой неделе, 7 октября Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его «великим лидером дружественного к Украине народа».