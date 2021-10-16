Депутат отметил, что его коллеги по фракции не возражали против таких заявлений в адрес России и Владимира Путина.
«Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может вызывать уважение», — заявил депутат.
При этом Кива призвал не забывать, что Россия является экономическим партнером Украины и выразил уверенность в том, что «в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада».
На прошлой неделе, 7 октября Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его «великим лидером дружественного к Украине народа».