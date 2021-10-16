«Пока всех заставили сидеть по норам или по квартирам, и тихо молчать в тряпочку, пока это все происходит, эта власть просто "тырит" бюджетные деньги, повышает нам тарифы, уменьшает нам зарплаты и пенсии, перестают нам платить. И пока все это происходит, они обогащаются. Причем они "тырят" и выводят деньги в офшоры», — заявил он.
Третьего октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.
Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.
Отвечая на вопрос журналистов об офшорах Зеленского, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия рассказал, что у него было много средств, находящихся в офшорах, а сейчас эти офшоры значатся за его женой. На вопрос касательно Зеленского, Арахамия предпочел не отвечать.