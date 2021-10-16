Украинская власть навязала народу мысли якобы о войне с Россией, чтобы отвлечь внимание от выведения государственных средств на офшорные счета. Об этом 14 октября заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый»

Кива призвал наказать украинских политиков из-за ситуации с российским газом © Facebook/Илья Кива

Третьего октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Отвечая на вопрос журналистов об офшорах Зеленского, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия рассказал, что у него было много средств, находящихся в офшорах, а сейчас эти офшоры значатся за его женой. На вопрос касательно Зеленского, Арахамия предпочел не отвечать.