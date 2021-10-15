Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов представил результаты заседания СНБО 15 октября. Оно состоялось с задержкой в полтора часа

Заседание СНБО посетили «гости» © president.gov.ua

Органом приняты санкции против 238 человек, они коснутся лиц, участвовавших в организации выборов в Государственную Думу РФ в Крыму и голосовании граждан РФ, проживающих в Донбассе.

На заседании СНБО представили свой отчет главы Службы безопасности Украины и МВД страны по делам, связанным с госизменой. Данилов заявил, что в уголовном деле, возбужденном против главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, однако ему не представлены обвинения.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Его заменил новый спикер Руслан Стефанчук.