«Нужно понимать, что рост цен на энергоносители не удешевляет цену продукции. Например, что хлеб, который выпекают за 30 гривен за куб газа, объективно должен быть дороже. Поэтому цены на продукты будут расти и единственный момент, что их рост остановит потребительская способность населения. Скорее всего, достаточно серьезно вырастут цены на борщевой набор», — сказал Пендзин.
Эксперт отметил, что рекордного роста цен на продовольствие не ожидается, так как они находятся на пике и украинское население начинает сокращать объемы потребления.
Ранее в комментарии для сайта Украина.ру киевский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил о возможности новых антиправительственных и антипрезидентских акций на Украине, вызванных ростом цен на продовольствие и повышением тарифов на коммунальные услуги.