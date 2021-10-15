На Украине вырастут в цене курятина, яйца и борщевой набор, сообщил 15 октября в комментарии изданию Голос.ua экономический эксперт Олег Пендзин

Лаваш с грибками: харьковский супермаркет впаривает покупателям гнилые продукты © Christian Witte / flickr

Эксперт отметил, что рекордного роста цен на продовольствие не ожидается, так как они находятся на пике и украинское население начинает сокращать объемы потребления.

Ранее в комментарии для сайта Украина.ру киевский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил о возможности новых антиправительственных и антипрезидентских акций на Украине, вызванных ростом цен на продовольствие и повышением тарифов на коммунальные услуги.