Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Великобританию. В ходе визита планируется заседание стратегического диалога. Об этом 14 октября сообщил в интервью телеканалу «Дом» посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко

Также, добавил Пристайко, планируются заседания стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей. Межуев рассказал, сможет ли Великобритания заменить США в Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца», — сказал Пристайко.

Ранее военный атташе посольства Великобритании на Украине Тим Вудс сообщил, что в Великобритании проектируют новые ракетные катера для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума.

Философ Борис Межуев в интервью Украина.ру раскрыл смысл сверхзначимости украинского вопроса для Лондона. По словам эксперта, Украина нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать существование коллективного Запада, в котором Британия пытается занять лидирующую историческую роль. Именно поэтому Великобритания проявляет повышенный интерес к сохранению Украины как форпоста против России, считает Межуев.