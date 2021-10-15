Также, добавил Пристайко, планируются заседания стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.
«В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца», — сказал Пристайко.
Ранее военный атташе посольства Великобритании на Украине Тим Вудс сообщил, что в Великобритании проектируют новые ракетные катера для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума.
Философ Борис Межуев в интервью Украина.ру раскрыл смысл сверхзначимости украинского вопроса для Лондона. По словам эксперта, Украина нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать существование коллективного Запада, в котором Британия пытается занять лидирующую историческую роль. Именно поэтому Великобритания проявляет повышенный интерес к сохранению Украины как форпоста против России, считает Межуев.