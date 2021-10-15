Министр юстиции Украины Денис Малюська и глава Министерства культуры Александр Ткаченко пришли на заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое проходит в пятницу, 15 октября. Об этом сообщило издание Vesti.ua

Секретарь СНБО назвал темы нового заседания © president.gov.ua

По словам Малюськи, он приглашен на заседание, чтобы доложить о выполнении решений СНБО.

«Процесс выполнения указов, которые приняты на СНБО», — сказал чиновник.

Почти не прокомментировал свой визит глава Минкульта Ткаченко. По его словам, у него есть некий вопрос, причем непонятно к кому — лично к членам СНБО или к организации в целом.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Его заменил новый спикер Руслан Стефанчук.