Отмечается, что чиновники не являются членами СНБО, а также нее знают предстоящей повестки дня, или не хотят о ней говорить.
По словам Малюськи, он приглашен на заседание, чтобы доложить о выполнении решений СНБО.
«Процесс выполнения указов, которые приняты на СНБО», — сказал чиновник.
Почти не прокомментировал свой визит глава Минкульта Ткаченко. По его словам, у него есть некий вопрос, причем непонятно к кому — лично к членам СНБО или к организации в целом.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Его заменил новый спикер Руслан Стефанчук.