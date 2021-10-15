В одном из эфиров эксперт спросил перейти на другой язык, чтобы избежать недопониманий. Ведущие ответили отказом, отметив, что не могут говорить по-русски.
«Мне вам отвечать на грузинском?» — поинтересовался политолог.
Он отметил, что считает себя ответственным человеком, и когда он не все понимает в вопросе, он не знает, как отвечать.
Журналисты смутились и замолчали на несколько секунд, после чего беседа прервалась.
В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах, сфере обслуживания, а также средствах массовой информации и на телевидении.