Ведущие телеканала «Украина 24» замялись после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе перейти на русский язык в прямом эфире. Отрывок эфира 15 октября был опубликован в сети

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«Мне вам отвечать на грузинском?» — поинтересовался политолог.

Он отметил, что считает себя ответственным человеком, и когда он не все понимает в вопросе, он не знает, как отвечать.

Журналисты смутились и замолчали на несколько секунд, после чего беседа прервалась.

В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах, сфере обслуживания, а также средствах массовой информации и на телевидении.