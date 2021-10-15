Украина впервые в своей истории направила в Международное бюро выставок (BIE) заявку на проведение в 2030 году Всемирной универсальной выставки (Экспо). Соответствующее письмо за подписью премьера Дениса Шмыгаля было передано в BIE 15 октября, пишут украинские СМИ

О планах Украины провести Экспо-2030 официально было объявлено в начале октября, соответствующее решение было тогда же поддержано правительством страны.

Предполагается, что, в случае победы украинской заявки, выставка пройдет через девять лет с 1 мая по 31 октября в Одессе на территории полей орошения. Это большой незастроенный участок земли, который когда-то использовался для фильтрации городских канализационных стоков, а ныне фактически заброшен. Какое-то время назад на этих полях решили возвести технопарк, однако пока этот проект существует лишь в теории, в то время как эта территория все больше превращается в болото.

Согласно заявке, тема одесского Экспо обозначена как «Возрождение. Технологии. Будущее», иная конкретика пока не разглашается. Создателем и куратором заявки выступает международная компания «Д Групп Экспо-2030», основанная выходцами из Одессы. В случае победы Украины в конкурсе, будет создан полноценный оргкомитет для организации и проведения Экспо.

На сегодняшний день, на Всемирную выставку 2030 года, помимо Одессы, претендует Рим (Италия), Пусан (Южная Корея), а также Москва (РФ).

Тетя Соня, гигантский огурец и кот-воришка: необычные скульптуры Одессы © dmitrysh.gorod.tomsk.ru

Экспо — крупная и престижная международная выставка, которая используется странами для демонстрации своих достижений в области техники и технологий. Первые подобные выставки прошли еще в середине 19 века. Начиная с 2010 года они проводятся раз в пять лет. В 2020 году Экспо должен был принимать Дубаи, однако из-за пандемии выставка состоится в 2021 году. В 2025 году Экспо примет Осака (Япония).

Выборы страны-хозяйки Экспо-2013 состоятся в 2023 году.