Дочь мэра города Сокиряны Черновицкой области Василия Козака Юлия Привалова в своем Instagram опубликовала фото с Красной площади, а в комментариях делилась с подписчиками анекдотами про бандеровцев. Об этом 15 октября сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»

Красно-черный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым, сделанное на фоне Спасской башни в Москве. В комментариях недовольные подписчики начали оскорблять девушку, называя «сепаром». На это Юлия ответила анекдотом.

«Встречаются как-то два бандеровца, один другому и говорит:

— А я москалям гадость сделал!

— Какую?

— А я им на Красной площади **** [испражнился].

— И шо они тебе ничего не сделали?

— Так я по-тихому, в штаны», — написала девушка.

Как сообщает «Украина в шоке», вскоре девушка закрыла свою страницу.

Привалова является сестрой нардепа от «Слуги народа» Владимира Козака и основательницей компании здорового питания YARO.