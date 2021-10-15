Девушка опубликовала селфи со своим мужем — сыном скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым, сделанное на фоне Спасской башни в Москве. В комментариях недовольные подписчики начали оскорблять девушку, называя «сепаром». На это Юлия ответила анекдотом.
«Встречаются как-то два бандеровца, один другому и говорит:
— А я москалям гадость сделал!
— Какую?
— А я им на Красной площади **** [испражнился].
— И шо они тебе ничего не сделали?
— Так я по-тихому, в штаны», — написала девушка.
Как сообщает «Украина в шоке», вскоре девушка закрыла свою страницу.
Привалова является сестрой нардепа от «Слуги народа» Владимира Козака и основательницей компании здорового питания YARO.