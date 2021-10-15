Эксперты оценивают потребность Украины в крахмале на уровне 12 тысяч тонн в год. Однако в стране его изготавливают всего 6 тысяч тонн в год, сообщает 15 октября agro.24tv.ua

С известкой и крахмалом: эксперт рассказала, каким медом торгуют на Украине © Gingy Db / flickr

Одним из последних производителей крахмала было предприятие «Агроинтех», но уже два года компания не работает. Также прекратили работу две мощности в Тернопольской области: Товстенькивский крахмальный завод и старая линия Самослускивского крохмалезавода в Гусятине.

Несколько лет назад правительство Украины расширило перечень товаров из России, которые запрещены для импорта. В чёрный список, в частности, включили крахмал, глюкозу, патоку.