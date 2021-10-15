При этом имеющиеся в стране мощности позволяют изготавливать 40-45 тысяч тонн продукции за 12 месяцев.
Одним из последних производителей крахмала было предприятие «Агроинтех», но уже два года компания не работает. Также прекратили работу две мощности в Тернопольской области: Товстенькивский крахмальный завод и старая линия Самослускивского крохмалезавода в Гусятине.
Несколько лет назад правительство Украины расширило перечень товаров из России, которые запрещены для импорта. В чёрный список, в частности, включили крахмал, глюкозу, патоку.