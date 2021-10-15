По словам Захаровой, дискриминация русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников уже стала визитной карточкой в Прибалтике и на Украине.
«Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах», — добавила она.
Захарова также отметила, что началась «охота» на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для «рекрутирования их в собственные антироссийские ряды».
Ранее YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления из-за нарушения принципов сообщества. В МИД РФ заявили, что проекты подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны YouTube.