«У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта», — сказал Новак.

На форуме вице-премьер встретился со специальным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее.  По словам Новака, стороны ведут консультации, но обнародовать детали переговоров он пока не готов.

«Северный поток – 2»: Оператор проекта борется за использование газопровода на 100%, а Меркель – за продление транзита газа через Украину
«Северный поток – 2»: Оператор проекта борется за использование газопровода на 100%, а Меркель – за продление транзита газа через Украину
В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС будет поставляться в обход Украины.

После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия может отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.