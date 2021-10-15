Долгосрочный транзитный контракт между Россией и Украиной будет действовать еще три с половиной года, поэтому о его продлении говорить пока рано. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости

«У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта», — сказал Новак.

На форуме вице-премьер встретился со специальным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее. По словам Новака, стороны ведут консультации, но обнародовать детали переговоров он пока не готов.

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После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия может отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.