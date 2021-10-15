«У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта», — сказал Новак.
На форуме вице-премьер встретился со специальным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее. По словам Новака, стороны ведут консультации, но обнародовать детали переговоров он пока не готов.
В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС будет поставляться в обход Украины.
После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия может отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.