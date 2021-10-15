Украинский сегмент интернета разразился гневными комментариями под новостью об очередном конфликте цыган и участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Ряд жителей страны призвали к физической расправе над представителями нацменьшинства

В четверг, 14 октября в Telegram-каналах получило распространение видео, на котором несколько мужчин, предположительно цыгане, избивают оппонентов в военной форме, называя их нацистами и фашистами. По одной из версий, цыгане мстили атошникам за то, что те ранее поставили на колени и заставили извиняться несколько представителей их народа. «Будем уничтожать вас, нацисты»: цыгане отомстили участникам АТО © скриншот видео Инсайдер UA

Упомянутый инцидент произошел в начале октября, когда, как утверждают СМИ, группа якобы нетрезвых цыган избила в Волынской области Украины на остановке участника АТО. Этот эпизод попал на видео и вызвал ответную реакцию националистов, которые нашли участников конфликта со стороны цыган и на камеру заставили их извиняться на коленях.

Известно, что объединение участников АТО в Киеве предложило награду в 100 тысяч гривен (269,5 тысяч рублей) за информацию об участниках последнего нападения.

Нашлось немало тех, кто поддержал ультраправых участников конфликта. В сети множатся комментарии, авторы которых призывают учинить физическую расправу над цыганами, в том числе женщинами и детьми. Часть постов посвящена одобрению геноцида цыган со стороны гитлеровской Германии с призывом повторить эти действия в сегодняшней Украине. Большинство сообщений такого характера сопровождается нацистской символикой.

Накануне в Киеве прошел марш неонацистов, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые участники выкрикивали лозунги, разжигающие ненависть по отношению к национальным меньшинствам, главным образом, к евреям и русским.