Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, а теперь колумнист проекта «Реальная политика с Евгением Киселевым» Юлия Мендель 14 октября опубликовала в своем Facebook необычный снимок

«Чуть ниже спины»: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель показала «патриотическое» тату © Юлия Мендель/Инстаграм

На фотографии Мендель выглядит непривычно женственно. Изюминку нежному образу придают грубые ботинки на толстой платформе.

«Правильный имидж», «Это ты?», «На [украинскую певицу Ани] Лорак похожа», «Не узнала тебя», — написали пользователи в комментариях к снимку.

В июле Зеленский уволил Мендель с должности пресс-секретаря. В новом информационном сезоне проекта «Реальная политика с Евгением Киселевым» Мендель комментирует события, происходящие на Украине и мире. Также она написала и издала книгу «Каждый из нас президент». Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему бывший лидер Петр Порошенко больше не станет президентом.